才準備開演唱會！奈籍歌壇新星睡夢中遭蛇咬 送醫不治
奈及利亞演藝圈近日傳出噩耗，一名曾登上歌唱選秀節目的年輕女歌手房中出現多條蛇，導致她睡夢中遭毒蛇咬傷，送醫後不治。
根據《BBC》報導，26歲的伊富南雅・恩旺格內（Ifunanya Nwangene）於上週六在首都阿布賈（Abuja）住處遭蛇咬傷後身亡。
房間驚現2蛇 她遭咬傷送醫
好友透露，恩旺格內當時正在熟睡，是被蛇咬痛感驚醒，之後屋內還發現另外一條蛇。恩旺格內最初前往附近診所求醫，但因無抗蛇毒血清，隨後轉送至醫院治療。
好友趕到醫院時，院方僅備有其中一種所需血清，另一種仍在尋找中；當時恩旺格雖無法說話，仍能以手勢示意，但呼吸明顯困難。好友外出尋找缺少的血清，卻在返院後得知她已不幸離世。
對於外界質疑醫療資源不足，聯邦醫療中心賈比發表聲明澄清，否認院方缺乏抗蛇毒血清，強調醫療團隊已即時提供急救，包括注射多價抗蛇毒血清、靜脈輸液與氧氣治療。院方表示，初步且迅速的評估顯示，患者因蛇毒引發嚴重併發症，在轉送加護病房前病情突然惡化，最終搶救無效。院方強調，醫療團隊已盡全力救治，並對恩旺格內的離世深表遺憾。
歌壇新星驟逝 今年準備開演唱會
恩旺格曾於2021年參加電視歌唱比賽《The Voice Nigeria》而嶄露頭角，憑藉能融合爵士、歌劇、古典與靈魂樂的多元唱腔，收獲不少粉絲。恩旺格原本計畫於今年舉辦人生第一場個人演唱會，除了歌手身分之外，她也是一名受過專業訓練的建築師。
