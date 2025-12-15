才澄清「瘦到脫相」 吳建豪一張新照嚇壞粉絲 周董暖心出手了

〔記者陳慧玲／台北報導〕言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信即將從12月19日起展開全新「F✦FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會，4場門票全部完售，除了會合唱《流星雨》等歌曲，歌手也會以不同組合搭檔表演，最近吳建豪勤加練團，秀出一張照片嚇壞粉絲，但也看出他苦練的成果。

前陣子吳建豪一張在電梯裡的自拍照嚇到粉絲，網路熱烈討論，網友都覺得他「瘦到脫相」，還有網友形容他從一位帥男變成「小老頭」，不過事後吳建豪多次解釋，是自拍角度及光線問題，也強調自己沒有那麼瘦，之前和阿信一起直播，阿信叮嚀他多吃飯，他也當場秀出手臂壯碩肌肉，強調自己很健康。

不過這次吳建豪分享的照片再次嚇到粉絲，手指的皮都磨破了，應該是最近為演唱會苦練吉他造成的，之前他也在直播中提到，為此次演唱會去美國密集練習舞蹈，每次都長達好幾小時，阿信也透露很喜歡吳建豪寫的新歌，讓歌迷更期待能在演唱會上聽到。

而今天「周董」周杰倫也很夠義氣，在社群轉發吳建豪日前的發文，幫忙宣傳「F3」與阿信合開的演唱會，周董寫到：「上海的朋友，19號記得去感受一下。」演唱會將於12月19、20、21、22日在上海梅賽德斯奔馳文化中心舉行。

