才營運2年就出大事！墨西哥跨洋鐵路出軌釀13死98傷

墨西哥驚傳重大鐵路事故！當地時間28日，一列載有250名乘客的跨洋鐵路列車在瓦哈卡州出軌，造成至少13人死亡、98人受傷。

墨西哥海軍證實，該列火車在瓦哈卡州的阿松西翁伊斯塔爾特佩克（Asunción Ixtaltepec）發生出軌意外，造成至少13人死亡、98人受傷。海軍在聲明中表示，傷者中有36人需要住院治療，其餘為輕傷。目前已派遣數百名海軍人員和救援車輛趕赴現場進行搜救工作。墨西哥總檢察長埃內斯蒂娜戈多伊（Ernestina Godoy）在社群平台X上發文，宣布將展開調查以釐清出軌原因。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）也在X平台回應此事件，表示已指示海軍部長和內政部人權次長「前往現場，親自照顧受害家屬」。

這條由墨西哥海軍管理的跨洋鐵路連接墨國太平洋和墨西哥灣沿岸，主要路線於2023年才正式營運，是前總統羅培茲歐布拉多（Andrés Manuel López Obrador）推動的新計畫，旨在促進墨西哥南部經濟發展，並為貨物運輸提供巴拿馬運河的替代選擇。

