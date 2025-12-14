才爆不倫人夫！八點檔女神披「命定白紗」嫁了 感性喊：新的開始
記者宋亭誼／台北報導
張家瑋在八點檔《好運來》飾演「喬安」，介入他人家庭，被戲稱是「小四」，她與新生代男神吳政澔飾演的渣男「弘軒」即將迎來一場表面甜蜜、實則暗藏殺機的世紀婚禮。這對「復仇CP」的婚紗照首度曝光，男帥女美相當吸睛，然而喬安接近弘軒的背後目的也即將浮出水面，讓觀眾既期待又緊張。
張家瑋飾演的喬安肩負著為眾人擊敗「渣男」弘軒的重責大任，這場婚禮戲也成為她復仇計畫中的關鍵一步。張家瑋透露，她自演出八點檔以來，每一次的婚紗戲都讓她感到「刺激又緊張」。這一次的婚禮戲心裡壓力更大，因為喬安是帶著目的，那份情感是很複雜的，只能透過眼神跟細微的表情來詮釋。
不過張家瑋表示相當滿意這次的造型，她特別開心能跟造型師一起挑選到自己最喜歡的「命定白紗」，並感性地說：「每次穿上婚紗，都像是一種新的開始，也讓我越來越相信自己的直覺。」也讓工作更有效率的完成。
而飾演「渣男」弘軒的吳政澔，雖然在劇中角色讓人又愛又恨，但在戲外他卻被封為八點檔的「婚禮專業戶」。吳政澔透露，自己在八點檔中不斷挑戰自我，加上這次的婚禮，已經是他戲裡的「第3次純穿婚紗」。他表示很高興能在八點檔中有這麼多突破，尤其每一位搭檔的另一伴都是女神級的演員，讓他直呼倍感幸福。
