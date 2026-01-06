才爆交往關曉彤！王安宇「私下真實性格」又遭曝 合作女星全說了

記者宋亭誼／台北報導

中國網紅「司曉迪」日前在微博爆猛料，大動作點名鹿晗、檀健次、范丞丞、林更新等人，暗示自己與多位頂流男神關係不單純，更爆料關曉彤跟王安宇正在交往。對此，王安宇工作室火速出面澄清，表示關於個人感情生活的傳聞均是不實謠言，呼籲大眾切勿輕信，如今也已蒐證完畢，將會透過法律途徑追究責任。

由劉浩存、王安宇主演的《陷入我們的熱戀》，將從明（7）日起，每週一至五晚間10點在八大戲劇台全台首播。劉浩存從張藝謀執導的電影出道後備受外界矚目，首次合作的王安宇則透露對方跟劇中角色有點像，有時會突然不說話，讓對方不懂她到底想幹嘛，「其實浩存在日常生活中也會出現這樣的情況，就聊著聊著天就突然感覺她好像當機….」為此劉浩存自嘲：「就下線了！」

劉浩存在《陷入我們的熱戀》裡個性直率獨立。（圖／八大電視提供）

劉浩存飾演性格直率的酷女孩「徐梔」，因為一場偶然發生的誤會，認識了王安宇飾演的帥氣榜首「陳路周」，徐梔帶著目的刻意接近他，讓感性的陳路周以為對方對自己有好感，兩人在曖昧的互動中，逐漸展開一段浪漫的愛情故事。劉浩存對王安宇的第一印象是覺得他有點安靜，「後來相處下來發現他非常活潑，思維非常跳躍！」更透露王安宇會在片場哼唱歌曲，而且很好聽，帶給大家很多快樂。

王安宇則表示，一開始見到劉浩存時，覺得對方也不太愛說話，「但是相處的過程慢慢變多後，她其實會有好幾個狀態，就是她會在浩存一號、浩存二號….來回跳躍。」王安宇逗趣形容她的一號就是比較開朗、健談，會有點耍調皮搗蛋，二號就如第一印象那樣文靜。

劉浩存為戲穿上帥氣賽車服。（圖／八大電視提供）

談起拍戲時的趣事，王安宇回想劉浩存在戲裡穿著賽車服拍攝的橋段，為劉浩存的敬業感到佩服「其實那個賽車服是蠻熱的，天氣也沒有那麼涼爽…」。劉浩存表示當年因為要拍一部電影，而去學騎摩托車，所以她本人是的確會騎摩托車也有駕照，但是要如劇中那樣很酷地賽車，還是得要學一學。《陷入我們的熱戀》7日起每週一至五晚間10點在八大戲劇台全台首播。

