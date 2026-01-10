才爆出狠寄律師函斷聯父母 貝克漢大兒子高調為愛妻慶生超放閃

〔記者陳慧玲／綜合報導〕英國名人大衛貝克漢(David Beckham)，和老婆維多莉亞向來重視家庭關係，不料長子布魯克林及媳婦妮可拉佩茲卻和他們關係疏離，現更爆出，早在去年夏天，布魯克林就向父母寄出律師函，要聯絡他僅能透過律師，也不能隨便在社群標記他，徹底決裂爸媽，作法引起熱議。

1月9日是布魯克林老婆妮可拉31歲生日，布魯克林高調分享老婆美照，還有夫妻熱情擁抱照片，並放閃寫道：「親愛的妮可拉，生日快樂，美麗的女孩！我全心全意地愛妳，能娶到妳做我的妻子，我感到無比幸運！妳是我認識的最有趣、最勤奮的人！寶貝女孩，我迫不及待地想和妳一起永保年輕！」

廣告 廣告

根據英國《太陽報》爆料，會爆出貝克漢親子決裂事件的引爆點是一段「烤雞影片」，只因上個月維多莉亞在Instagram為大兒子布魯克林的烤雞影片按讚，卻被視為違反先前律師函中「不得在社群互動」的要求，之後布魯克林就封鎖爸媽和弟弟們。現在布魯克林斷絕了和父母的互動，卻高調為老婆慶生並示愛，也引來網友兩極觀感。

【看原文連結】

更多自由時報報導

蕭煌奇爆喜結婚！正妹老婆身分被起底 「寵物訓練師」工作照曝光

日女星病逝得年27歲！10天前才引退：好不甘心

林妍霏嘲諷李多慧口音！味全龍力挺：幽默不該建立在貶低他人

台灣慷慨送索馬利蘭「這禮物」 索媒揭與中國1劣行截然不同

