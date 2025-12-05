才爆和粿王談好離婚 「范姜彥豐宣布復工」 最新現況曝光

藝人范姜彥豐接下天后闆妹產品代言復工。（圖／翻攝自范姜彥豐 IG）





藝人范姜彥豐10月底指控妻子粿粿（江瑋琳）出軌王子（邱勝翊），雙方決定離婚但疑似因贍養費部分卡關，今（5日）週刊爆出三方已經談妥條件，而范姜彥豐也順勢宣佈復工，最新花絮影片也隨之公開。

今早才爆出已經談好離婚條件的范姜彥豐，中午時復工的影片就曝光，之前去到天后闆妹的直播間時，天后闆妹就表示要找范姜彥豐合作，如今也公開了代言其洗髮精的平面拍攝影片。

可以看見影片中范姜彥豐整體狀態不錯，天后闆妹也說自己找范姜彥豐代言，是有先給對方試用，對方覺得沒問題才付錢成為代言人，范姜彥豐在影片中不僅對於產品問題對答如流，在拍攝時候也展現出專業度，可以說狀態看起來非常好。



