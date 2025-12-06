才爆多劈！樂團主唱「再爆私密片外流」公司震怒封團 他崩潰報案

記者林汝珊／台北報導

Only Monday主唱Tee陷入私密影片外流的風波。（圖／翻攝自IG @tee.onlymonday）

泰國人氣樂團 Only Monday 主唱 Tee 今年7月才因「劈腿超過10次」被前女友 Belle 直播爆料，形象大翻車。不料近日又傳出他與前女友的私密影片，所屬公司 GeneLab 震怒宣布全面停擺樂團活動、終止所有合作，並將團體所有歌曲從平台下架。

Only Monday 主唱 Tee 發報案單道歉。（圖／翻攝自IG）

Tee 5日首度對外發聲，透露已經親自赴警局報案，強調「影片不是我外流的」，警方已掌握初步線索，但因案件調查中暫不便公開。坦言完全接受公司的懲處，並向所有受影響的人鞠躬道歉：「即使影片不是我傳的，我也明白造成的傷害，我向社會、歌迷與公司致上最誠摯的歉意。」

團員也無奈喊冤，鼓手 Frame 情緒崩潰，發文表示團員與工作團隊全不知情，「努力都毀了」相當心碎；貝斯手 Prod 也致歉，直言：「主唱的爭議與我們無關」。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

移除下架性影像，洽性影像處理中心

終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享

