才爆女兒遭霸凌+性騷 「那對夫妻」Kim再喊話：不會被擊倒

「那對夫妻」Kim京燁在臉書發文坦言，女兒遭遇校園事件後，他承受遠超想像的壓力。（圖／翻攝自那對夫妻臉書）





網紅「那對夫妻」Kim京燁自公開女兒妮妮在校園內遭同學以「露骨、帶有成人性暗示」言語性騷與霸凌的事件後，引發社會關注。Kim今（6）日凌晨在臉書發文，強調「我抒發心情可以了吧？」，坦言自從將某件事情說出來之後，他所面對的是一個完全超出自身想像的世界，讓他有種被困在黑暗裡、四面八方壓力湧來的感覺。他表示，這才意識到原來「需要求救」這四個字，自己也會遇到。

儘管面臨巨大的心理壓力，Kim仍在文中表示，自己只是一個想保護孩子的爸爸，他承諾：「我不會被打倒。我不會做傻事。我會勇敢把所有事情面對到底。」他強調，他必須這麼做，是因為要「做給我女兒看」，為女兒樹立正確面對困難的榜樣。

Kim也特別聲明，此次發文的內容單純是情緒和心情的抒發，沒有影射、指控或公審任何人，懇請外界不要過度猜測。他表示，如果正義是事實，那也許這世界真的有黑暗的一面，「但沒關係，我會走到最後一刻。」

面對後續的事情，Kim也公開向外界尋求協助。他在文中寫道：「另外如果有任何正常、正當、願意協助的單位，願意提供我支持、指引或協助的，也都歡迎直接聯繫我。」

回顧事件，因小六女兒妮妮被同學以露骨、嘲笑女性身體的言語性騷擾，經反應後，妮妮與其他反映的同學反成為被集體言語霸凌的對象。Kim先前曾呼籲家長應及時導正孩子的錯誤觀念，避免「做對事的人變成被罵的對象，沉默變成常態」。儘管遭受壓力，他仍感謝一路上願意為他加油的人，並喊話已聽見並記在心裡。

東森娛樂關心您

教育部反霸凌投訴專線：0800-200-885



