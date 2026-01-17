才爆婚變黃甘霖！A-Lin「失控崩潰痛哭」畫面流出鬆口了：對不起

娛樂中心／台北報導

A-Lin因為在台東跨年幽默的表現，再度掀起網友關注。（圖／台東縣政府提供）

歌手A-Lin近期因為在台東跨年幽默的表現，再度掀起網友關注，她與球員老公黃甘霖的婚姻狀況，也再次成為討論焦點。近來週刊報導，結婚19年的2人婚姻關係仍在，只因生活圈、朋友圈不盡相同，因此鮮少同進同出。巧合的是，A-Lin近來在歌唱節目與林宥嘉合唱順子的情歌《I’m Sorry》，演唱到最後情緒潰堤落淚，更向觀眾致歉：「對不起。」畫面曝光後，再次引發外界關注。

A-Lin傳出將在大巨蛋開唱。（圖／翻攝自A-Lin IG）

根據《鏡週刊》報導，A-Lin和黃甘霖的婚姻狀況，婚變臆測從來沒停過，尤其夫妻倆已經多年沒同框，有黃甘霖的台南友人透露，其實他們早就各過各的生活，彼此說好了「顧好自己和小孩就好。」也有從部落中傳出風聲，指出A-Lin和老公沒有離婚，但也很久沒看過夫妻一同現身，對離婚一事，A-Lin經紀人曾重申：「沒有這件事。」

如今A-Lin在節目上跟林宥嘉合唱痛哭，她坦言當下確實被歌曲情緒觸動：「這首歌其實有一種對於過去的感受，你知道愛情嘛，總會有難過的時候。」直言演唱時想到了感情相關的心境，更透露這次合作過程哭了多次，「我們這次合作的歌曲，我已經落淚不知道幾次了，就是那種很釋懷的感覺，好像在跟對方說抱歉，我曾經那麼愛你。」主持人也爆料，A-Lin連在飛機上聽到歌曲DEMO都忍不住哭了。A-Lin則解釋因為加入了林宥嘉的歌聲讓她特別有感，「會讓感傷又多加一些，我相信大家聽到應該也會跟我一樣，很難過、很痛。」

