才爆復合謝欣穎！王柏傑突曬「登記照」 真相曝光

王柏傑才爆出與謝欣穎分手，無預警上傳登記照掀起討論。（圖／翻攝自王柏傑IG、謝欣穎臉書）





藝人王柏傑與謝欣穎因合作《華燈初上》擦出愛火，2021年認愛後經常大方放閃，感情狀態備受外界關注，直到今年9月女方證實分手，消息曝光後掀起熱議。不過王柏傑近日突在社群平台曬出戶政事務所照片，瞬間引發討論。

王柏傑於24日平安夜當天，在限時動態曬出一張背影照，一對新人坐在戶政事務所櫃檯前，男方身穿黑色西裝，女方則是穿著白色上衣且頭戴白紗，他也寫下「今天最幸福的事」，讓不少人詢問「王柏傑是跟謝欣穎登記嗎」、「那個限動不是他們吧，他們不是分手了嗎」。

王柏傑突曬出戶政事務所登記照。（圖／翻攝自王柏傑IG）

事實上，謝欣穎證實與王柏傑分手後，11月出席活動時坦言雙方沒有交惡，偶爾還是會聯絡，不過卻遭踢爆兩人分手半年後復合，如今王柏傑限時動態又引發討論，對此，經紀人則火速澄清照片中只是友人，純屬誤會一場。



