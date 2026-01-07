才爆性交易男偶像！明日花綺羅「手術釀意外」炸出高人氣

明日花綺羅「缺牙」人氣不減。（圖／翻攝自明日花綺羅 X）





日本前AV女優明日花綺羅，2025年爆出與南韓男團THE BOYZ前成員周鶴年私會，更被指控涉及性交易，消息震撼外界！後又因為全身麻醉進行整形手術時咬斷牙齒，「缺牙」後的她人氣不減，在抖音接連發出2部熱舞影片，吸引超過500萬人搶看。

明日花綺羅熱舞影片超吸睛。（圖／翻攝自明日花綺羅抖音）

明日花綺羅引退後依舊高人氣，她日前直播透露自己動整形手術時，在麻醉恢復的過程中突然感到恐慌，下意識緊咬嘴裡的管子，結果意外咬斷門牙，但她仍然正面看待此事，在新的一年自拍一張「缺牙」照片，自嘲喊道：「好像少了點什麼，不過還是笑著說新年快樂！」

近日，明日花綺羅更新抖音，發佈2段跳舞影片，笑喊：「牙齒Happy New Year！請問牙醫是從什麼時候開始看診的呢？已經開始習慣缺牙的生活了。」影片中她身穿白色短裙、藍色運動上衣，露出纖細小蠻腰，對鏡頭微笑熱舞賣萌，一點也不在意「缺牙」狀態。



