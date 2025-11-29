才爆情變孫生！諶多芬「浴室全裸照」流出 驚見1部位佈滿一條條血痕
娛樂中心／綜合報導
前JKF女郎微甜女孩諶多芬擁有火辣身材，而她自從認愛網紅孫生之後，一舉一動都備受關注，不過先前諶多芬在社群中寫下「人好就要被欺負嗎？」、「無止盡的欺騙我」，發洩心聲的語句也被外界揣測是否跟孫生分手，但對此兩人皆無回應，而今（29日）諶多芬在IG中曬出浴室全裸辣照，讓網友看得目不轉睛。
諶多芬今（29日）釋出沐浴完的大尺度照，只見諶多芬背對浴室鏡子前全裸自拍，辣露性感的背部線條，下半身臀部位置則使用貼圖遮擋以防走光，值得注意的是，諶多芬美背因為刮痧而佈滿一條條血痕，乍看之下相當觸目驚人，而諶多芬也寫下「怎麼可以這麼身心疲憊」，間接說明這段時間十分操勞。
事實上，諶多芬跟孫生宣布戀情後，兩人不時就會在社群中合體放閃，即使孫生捲入性騷風波，諶多芬依舊不離不棄陪伴在他身邊，但諶多芬卻在本月一連寫下「為什麼現在綠茶這麼多」、「現今社會也許單身還比較快樂？」等字句，甚至還好奇詢問網友，假如家中貼著另一半的照片，「請問你還敢跟這個人回去睡覺嗎」，種種話語都讓網友質疑跟孫生鬧情變，不過面對網友的關心，諶多芬並沒有回應。
