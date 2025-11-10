才爆投資慘虧17億！黃立成生日幽默發文：不要被破產清算
「麻吉大哥」黃立成7日過53歲生日，卻因加密貨幣投資失利，帳戶淨值僅剩14.9萬美元（約459萬新台幣）；他在社群發文自嘲，引發網友熱烈回應。
黃立成8日在Threads分享自拍照，並寫下：「謝謝大家的生日祝福，Uncle希望你們健康又好野（台語）」。同時，他在X平台以英文發文，幽默表示：「又長了一歲。謝謝大家的生日祝福。祝大家都能發財致富，而不是破產清算」。
網友看到貼文後，紛紛留言鼓勵，有人說：「儘管爆倉無數次，還無任何怨言，Uncle牛，生日快樂」，也有人表示：「生日快樂，您幫助很多人上了一課！讓他們知道身上不管有多少錢，都會散去」，還有網友留言：「非常欣賞Uncle的精神，損失了這麼多錢還是一樣笑笑面對人生」。
黃立成過去以饒舌歌手身分走紅，後轉型經商，涉足電影、直播平台及加密貨幣等領域。然而，他近期因HYPE幣平倉及以太幣價格下跌，帳面虧損高達5660萬美元（約17億新台幣），淨值從190萬美元（約新台幣5800萬元）大幅縮水至僅剩14.9萬美元（約459萬新台幣）。
