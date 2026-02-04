生活中心／綜合報導

北市大安區日前才有70多歲老翁，感染漢他病毒八天後身亡，也捕獲兩隻陽性反應的老鼠。3號下午有民眾在大安區敦化北路巷弄，看到一大群老鼠群聚，看的頭皮發麻，雖然相關單位已經清消，但記者實際回到現場，仍然發現好幾隻老鼠。

垃圾用塑膠袋包住，不過一整袋被拖到路中間，一群野生米奇彷彿圍爐，拼命尋找食物，民眾看到這一幕，真的頭皮發麻。民視新聞周容萱：「影片中的老鼠就出現非常熱鬧的台北市東區巷弄裡頭，但您可以發現這巷弄的左右兩側都是這種開放式的下水道，而且往旁邊一看有很多住戶的住家門前，都堆放很多雜物，或許這就是老鼠聚集的原因。」民眾：「都會有人在那邊做回收，可能就會有食物什麼的，因為像我前幾天經過時，我們騎車都從這裡進來，就剛好有一袋垃圾，放在中間 就一坨(老鼠)，在那邊就在吃食物。」

廣告 廣告

才爆漢他病毒死亡個案! 北市大安巷弄驚見"米奇"群聚

民眾昨天在東區巷弄發現一群米奇，今早環保局派員清消。（圖／北市環保局）

記者實際回到這裡，仔細聆聽，還真的老鼠聲音不斷出現，更別說他們甚至直接出來打招呼。幫各位試過了真的頭皮發麻，畢竟近期北市大安區才有一名70多歲老翁感染漢他病毒身亡，而且也有捕獲陽性反應的兩隻老鼠。相關單位不敢大意，4號早上派員清消。建安里里長溫志維：「我有跟清潔(回收)業者，加強宣導管理，請他垃圾不落地，用個大的塑膠桶。」

才爆漢他病毒死亡個案! 北市大安巷弄驚見"米奇"群聚

環保局今早派員至大安區敦化南路一段巷弄清消。（圖／北市環保局）

北市環保局大安區清潔隊長紀佳成：「大安這轄區，我們班本來就會排固定的噴消 投藥，以及環境清潔，當然環境清潔這部分，是每天都會做的。」巷弄已經擺放非常多老鼠藥，但依舊見到老鼠亂竄。漢他病毒是透過接觸老鼠的排泄或分泌物感染，民眾真的要避免靠近。北市衛生局疾管科長余燦華：「針對確診個案活動處所周邊所捕獲的老鼠，已依防疫流程送交疾管署檢驗，相關單位也會持續監測與清消。」年節前夕，加強清消，不讓病毒擴散，民眾才能安心過年。

















原文出處：才爆漢他病毒死亡個案! 北市大安巷弄驚見"米奇"群聚

更多民視新聞報導

交通部下半年擬開放「駕艙機車」 駕駛需有「這證照」

CAR-T 免疫治療迎戰「2大最惡血液腫瘤」，台灣治療成效驚艷國際：患者一年存活率近九成

北高400公里單車行響應世界癌症日 陳其邁迎希望車隊倡議健康台灣

