才爆漢他病毒1死！北市屢傳「安鼠之亂」 蔣萬安強調未增個案：加強清消

針對出現漢他病毒個案與老鼠出現在北市街頭，蔣萬安今日表示，衛生局追蹤到現在都沒有新增案例，但是他們絕對不鬆懈，全市加強清消。（北市府提供）

台北日前出現今年首例、為2000年來首次漢他病毒死亡個案，7旬男發病約8天后病歿，而網友也於社群媒體陸續曝光如捷運、市區公共空間有大老鼠出沒。台北市長蔣萬安今日表示，衛生局追蹤到現在都沒有新增案例，但是他們絕對不鬆懈，全市加強清消。

蔣萬安今（6日）出席內湖區與里長有約會議前受訪表示，上週發生今年首起漢他病毒病例，他們即刻啟動應變機制，他週一（2日）親自主持跨局處會議，要求民政局、市場處、商業處、文化局、教育局等單位都要參與，啟動投藥及清消，截至目前均無再新增任何案例，但他們絕對不鬆懈。

蔣萬安指出，全市12行政區上午更同步舉辦環境清潔週誓師活動，結合公有市場、夜市、商圈、公園、捷運等地，展開地毯式的清潔工作與全面消毒。他也呼籲所有市民與餐廳、百貨美食街等區域落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」原則，大掃除時也務必戴口罩及手套，避免接觸老鼠的排泄物或分泌物。

疾管署1月30日公布國內今年首例漢他病毒症候群病例，1名具有慢性病史的北部70多歲男性，潛伏期無國外旅遊史，1月上旬出現呼吸喘、發燒、腸胃道症狀至急診就醫，隔日因症狀加劇再次至急診就醫，收治於加護病房後症狀未改善，於1月13日因敗血症併多重器官衰竭死亡，經通報檢驗確診漢他病毒。

疾管署接著指出，個案主要活動地為住家，據家屬表示家中有老鼠活動及鼠跡。地方衛生單位已對同住家人採檢，血清檢驗為陰性，並進行各項調查及衛教防治工作，由環保單位前往個案住家周邊及活動地進行捕鼠作業，共計捕獲4隻老鼠，其中2隻於住家周邊捕獲之老鼠經檢驗漢他病毒抗體為陽性。

