才爆熱戀春風！郭書瑤親揭感情狀態 朋友驚訝到爆粗口

女星郭書瑤出道多年在戲劇方面表現亮眼，而她的感情生活也是外界關注的焦點。先前她曾被爆出與團體「玖壹壹」成員春風（洪瑜鴻）從好友升格為戀人，但事後春風已澄清兩人無戀愛關係，郭書瑤也曾説：「我想要把他當成留在人生一輩子的朋友。」而今（4）日郭書瑤在社群自爆感情狀態，讓朋友驚訝到忍不住爆粗口。

郭書瑤2024年主演的作品《何百芮的地獄毒白》近日將推出續集《何百芮的地獄戀曲》，並於2026年播出。劇中她飾演「地獄來的前女友」，在日前釋出的預告中，因為一句「三十歲，單身八個月又四天。」的台詞，讓她收到了朋友的訊息調侃：「單身不止八個月又四天，是4年又8個月唄！」對此，郭書瑤回：「是邁入第七年。」讓朋友驚訝到直接爆粗口，而她接著也自嘲：「等《何百芮的地獄戀曲》播完了，我也還是會繼續單身。」

其實郭書瑤剛出道時曾與圈外人劉建忠交往。2014年她因與金陽合作電影《舞鬥》相戀，兩人交往4年，期間金陽爆出吸毒，直到2017年雙方才因聚少離多而分開。一年後，郭書瑤因演出《稍息立正我愛你》，與SpeXial以綸傳出戀情，更被拍到兩人在街頭親吻，但隔年6月就傳出分手消息。直到近期郭書瑤才又傳出與好友春風升格為戀人，但已遭男方否認。

郭書瑤日前曾在好友丫頭（詹子晴）的影片中坦言，自己有想生小孩，但前提是要遇到「人生中最頂標的另一半」，若沒有遇到真愛，寧願單身，也強調自己只會嫁給愛情，「沒有嫁給愛情，我不會想生小孩。」





