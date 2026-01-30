才爆獄中嫁Toyz！篠崎泫「小腹微凸」疑懷孕 本人回應了

篠崎泫近日傳出與獄中男友Toyz低調登記結婚。（圖／翻攝自篠崎泫 IG）





港籍網紅Toyz（劉建偉）因販售大麻菸彈遭判刑4年2個月，入獄前認愛台日混血女星篠崎泫，如今已服刑超過1年9個月，近日他被爆出和篠崎泫低調登記結婚，對此，篠崎泫則回應「之後有好消息會跟大家說」，豈料，事後又爆出疑似懷孕的消息，對此，篠崎泫稍早也透過社群回應了。

篠崎泫在Toyz服刑期間曾在社群曬出小腹隆起的畫面，引發外界多次猜測「懷孕」，不過，她去年8月就曾強調有排便方面的問題，豈料，如今傳出低調結婚後，又被爆出「雙喜臨門」疑似懷孕，對此，篠崎泫也在Threads無奈發文澄清：「被造謠十次、百次、千次的人，到底都是怎麼忍的？」對於多次被造謠感到十分心累。

事實上，篠崎泫與Toyz交往多年，感情十分穩定，Toyz在入獄前一晚曾特地開直播與粉絲道別，過程中情緒激動一度哽咽，並對篠崎泫深情告白：「我不希望進去後，她一個人承受這些壓力。作為藝人，與我這樣的罪犯交往，或多或少會影響形象，希望大家能多支持她。」

