才爆當排球男神小三！河北彩伽「車上張嘴私照」流出...震撼15萬網友

娛樂中心／綜合報導

河北彩伽分享在台灣吃豆花的美照。（圖／翻攝自IG）

人氣AV女優河北彩伽在今年10月曾爆與日本混血「排球王子」高橋藍不倫戀，但事後河北彩伽否認兩人交往，二度道歉聲稱是看報導才知對方有女友。近日，河北彩伽勤跑活動，沒想到竟被捕捉到在車上睡到「嘴巴張開」的畫面，照片曝光之後，掀起大家的關注。

近日，經紀人透過新開的社群分享河北彩伽生活點滴，其中一張車上昏睡照，吸引15.7萬名網友觀看，從畫面中可以看到，河北彩伽似乎有些疲憊，而坐在汽車上閉目養神，雖然睡到嘴巴微微張開，但依舊保持女神形象，文字還幽默寫上「本來要練習唱歌，但太累，很快就睡著了」。

河北彩伽私底下自然一面曝光之後，立刻引來大家關注，不少網友見狀都笑說「睡顏女神」、「謝謝提供如此寶貴的照片」，其實，河北彩伽樂於跟粉絲分享生活，近日，河北彩伽再度來到台灣工作，還分享吃豆花的美照，絕美神顏惹得無數網友暴動。

河北彩伽因為疲憊而在車上補眠。（圖／翻攝自X）

