才爆睡過網紅！頂流男神疑「交往未成年」小16歲女星回應了

劉一諾澄清與檀健次交往時已成年。（圖／翻攝自劉一諾微博、檀健次Instagram）





現年35歲的中國大陸頂流男星檀健次，曾為「MIC男團」成員之一，日前才被網紅司曉迪曝光對話紀錄，暗指兩人有男女關係；近日又傳出與19歲新人女演員劉一諾交往，但網友質疑兩人交往時女生還未成年。對此，檀健次發影片寫下：「三隻單身狗」疑似回應感情狀態，女方也發文說明。

劉一諾日前在微博發文，曬出居家相關照片，並寫下：「你送給我的禮物，我不想你也送給過別人」，被眼尖的網友發現，地點與檀健次曾曝光的家中畫面相似，因而曝光這起戀情。更掀起女方可能在未成年時與他交往的爭議。

廣告 廣告

對此，劉一諾親自發聲駁斥，強調雙方交往時自己已經成年：「在一起過已分手，本意是想記錄，以及不想被當成曾經爆出來的女生那樣的身份，每個女生都值得被愛被尊重，沒想到會發酵至此地步，給大家造成了不便、傷害和困擾，對不起。」針對惡意抹黑內容，將會蒐證提告。



【更多東森娛樂報導】

●被車撞彈飛10公尺！古天樂昏迷「全身碎」出現奇蹟

●金馬男星一夜情出事了！身體出現「激烈反應」體液狂流

●馬筱梅快生了！汪小菲突失控暴走 隔空開嗆抖音高層

