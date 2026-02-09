才爆紅就認了要離開！蔡幸娟愛女Amanda宣布「退網」：再發文請公審我

Amanda短短兩個月內吸引超過8萬粉絲追蹤。翻攝threads＠__amanda.614

近日在Threads上憑藉甜美外型爆紅的Amanda，短短兩個月內吸引超過8萬粉絲追蹤，今（9日）才被爆出真實身分是「小雲雀」歌手蔡幸娟的女兒，星二代光環引發熱議，沒想到 Amanda剛好投下震撼彈，宣布將「離開脆一陣子」，還為了展現專心學業的決心對自己祭出重誓。

感性致謝「脆友」暖心誇獎 坦言陷入社群成癮

Amanda在暫別感言中自嘲：「我在大學朋友很少，有夠可憐。」因此非常珍惜在社群與網友交流的時光，更感性謝謝粉絲們總是有充滿創意的誇獎，然而，她也誠實面對自己的狀態，坦言目前的螢幕使用時間「有點誇張」，太容易分心，結果已影響生活，因此決定狠下心斷開社群成癮，進入全力衝刺的學習模式。

Amanda宣布退出Threads。threads＠__amanda.614

畢業後將辦「募款義賣」 便宜售出衣飾籌善款

談及未來計畫，Amanda透露離開也是為了好好籌備公益活動，在與媽媽蔡幸娟討論後，兩人達成共識，決定在6月至9月畢業季期間，將她的衣服與飾品以便宜價格售出，希望大眾在挑選心儀物品時也能順便參與捐款，她強調，這讓活動目的變得更單純且有意義。

粉絲湧入聲援「對自己最狠」 Amanda放話回歸就公審

為了杜絕自己忍不住滑手機，Amanda在文末宣誓：「我如果之後又回來發文，我就是小丑，請公審我。」一番話感動大批網友，紛紛留言應援：「會成功的人果然對自己最狠」、「這裡是脆上最和諧的地方，等你回來」。



