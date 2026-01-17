才爆與洪榮宏婚變！張瀞云心疼80歲母做出「措手不及行為」 痛喊：妳不是負擔

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

台語歌王洪榮宏與有著「小鄧麗君」封號的歌手張瀞云結婚7年多，未料近期卻傳出婚變一說，夫妻倆分居至今已超過3個月，然而洪榮宏日前表示老婆是回高雄照顧高齡媽媽，但要住到何時也不知道。對此，今（17）日張瀞云發文分享近況，提到80歲的媽媽做出「令全家都措手不及的行為」，她盼望讓媽媽明白「妳不是負擔，妳是被愛著的人」。

台語歌王洪榮宏與有著「小鄧麗君」封號的歌手張瀞云結婚7年多，未料近期卻傳出婚變一說。（圖／翻攝洪榮宏 臉書）

張瀞云在臉書曬出媽媽彈鋼琴的影片，寫下「地府退貨！80後的新生報到」，她提到媽媽前陣子因為腳不方便、手又骨折覺得自己活著好像沒有用了，做出讓全家都措手不及的行為。為此張瀞云難過向媽媽喊話：「親愛的媽媽，也許妳不知道，妳的存在對這個世界、對我們有多重要！妳不是負擔，妳是被愛著的人。」

廣告 廣告

張瀞云在臉書曬出媽媽彈鋼琴的影片。（圖／翻攝張瀞云 臉書）

她鼓勵媽媽，「即使現在的日子很苦、很累、好像看不到盡頭，但妳願意留下來、願意撐過來，本身就是一件非常了不起的事」；「也許妳現在還看不見希望，但希望不一定要自己找，有時候，只要願意讓別人陪著走一小段路，就已經是在往光的方向前進了」。

張瀞云提醒所有照顧年邁父母的子女，除了關心父母的生活起居外，內心方面也要多加留意，「很多時候，我們關心爸媽吃得好不好、睡得好不好，卻忽略了他們的心，可能早已感到孤單、無助，甚至失去活下去的理由。」

談及媽媽近況，張瀞云分享現在住在安養中心，有時會坐在鋼琴前彈奏幾首老歌，媽媽還開心與她分享，其他長輩聽到音樂後都會予稱讚與鼓勵，「有大家的掌聲，媽媽的臉上開始有了笑容」；她也盼望大家可以留言鼓勵，「我會把你們的留言唸給她聽；幫她找回生命的活力，也幫助她把生命重新接回這個世界」。

更多FTNN新聞網報導

玖壹壹春風台74線A到賓士！急PO車牌照尋人：有看到請馬上聯繫我

A-Lin、黃甘霖遭傳婚變！近年鮮少同框 知情人士曝夫妻現況

范姜彥豐、粿粿還沒正式離婚！他遭爆「婚變前頻上牌桌」 輸贏萬元起跳

