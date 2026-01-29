才爆蔡英文試水溫「選舉味道很重」！羅友志揭賴清德反常行為：對這事超焦慮

總統賴清德近期頻頻受訪，針對社會大小事、台美關稅議題以及朝野惡鬥的風波發聲，資深媒體人羅友志坦言，從來沒有哪一任總統接受媒體訪問的頻率如此之高。羅友志進一步表示，從賴清德的行為可以發現他「焦慮感超重」，而這無非是因為前總統蔡英文的「英系人馬」近期蠢蠢欲動，讓賴清德在布局年底大選的過程中備感壓力。

羅友志透過臉書直言，無論是積極接受媒體訪問，還是釋出總統府擺拍照片，都可以看出賴清德「焦慮感超重」，換句話說，就是希望讓民眾看到自己有在做事，羅友志不禁感慨，跟蔡英文當初百餘天不接受媒體採訪的風格完全不同。

另外針對關稅議題，賴清德歸功於副總統蕭美琴的「黃金計劃名稱發想」一事，羅友志認為，這是在向英系人馬釋出和解訊號；羅友志解釋，英系近期動作非常大，賴清德此舉是在表示自己「非常重用蕭美琴」，盼藉此換取年底大選的內部穩定。

值得一提的是，國民黨立委王鴻薇日前在《週末大爆卦》節目中指出，以蔡英文在各大社群平台的活躍程度，就可以發現並不單純，更不諱言表示「這樣的操作，真的選舉味道很重」。王鴻薇也認為，賴清德應該已經感受到，蔡英文「真的要做些什麼」。

