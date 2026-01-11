才爆被劈腿…向涵之室內抽菸速道歉 遭起底不是第一次

曾與吳磊、王星越等人爆出緋聞的23歲華裔美籍女星向涵之，近日陷入疑似交往對象周奇劈腿風波，讓不少粉絲為她感到不值。沒想到時隔數日，向涵之又成為關注焦點，因為她被拍到在棋牌室邊打麻將邊抽菸，對此，她火速出面道歉。

近日有狗仔拍到向涵之在酒吧聚會後，前往棋牌室包廂打麻將，期間她多次嫻熟點菸、遞菸，宛如老菸槍。事件曝光後短短數小時，她立刻在微博發布道歉聲明，承認「室內抽菸影響他人且造成不良示範」，並承諾「認真反省」。向涵之「當天曝光、當天認錯」的回應速度，被調侃為「一鍵撤回式公關」。

其實，這不是向涵之第一次吸菸被拍到。2024年11月，她被狗仔拍到與好友聚會後，在街頭和室內吸菸畫面。

當時她也是在微博發文道歉，承認室內吸菸影響做出不良示範，並表示會認真反省。

據悉，向涵之2018年出道後，曾演過「驕陽伴我」、「仙台有樹」、「定風波」等劇，但都沒有引起反響，直到前不久憑藉「大生意人」中女醫「白依梅」一角，好不容易打開知名度，沒想到時隔不久就陷入疑似交往對象劈腿風波，以及室內吸菸事件。

