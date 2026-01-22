才爆財務危機！女版黃安「賣肉還債」辛酸畫面外流

劉樂妍長年在中國發展。（圖／翻攝自劉樂妍微博）





現年45歲的前Fantasy 4（通稱：女F4）團員劉樂妍，2016年轉往中國大陸發展，經常在微博發表親中華人民共和國政治言論，被外界稱為「舔共女星」、「女版黃安」；她日前爆出財務危機，後發聲澄清經濟沒有問題，近日又曝光一系列「賣肉還債」照引起熱議。

女星劉樂妍赴中國從事直播帶貨工作，日前傳出在河北凍死、欠債沒錢交暖氣費，但她發聲澄清喊：「我沒有任何的欠款、沒有任何的負債，我台灣兩間房子馬上就要還清了！」目前在中國大陸河北、寧夏兩處租屋處輪流居住；針對沒錢就醫病死傳聞，她說2023年就投保河南醫保。

劉樂妍直播帶貨賣羊肉。（圖／翻攝自劉樂妍微博）

近日劉樂妍又發文自嘲「舔共女星」，曝光數張在羊肉處理工廠的照片，她穿著工作服直播帶貨喊道：「『舔共女星』劉樂妍淪落寧夏鹽池賣肉還債！寧夏鹽池灘羊馬上開播！賣肉了，賣肉了，賣肉啦！」積極表態親中立場，不遺餘力。



