才爆跳票又遭控涉簽賭！高雄藍營議員否認：只是借名登記

（政治中心／綜合報導）六連霸的國民黨高雄市議員陳玫娟近日再度陷入風暴。2週前才因跳票2,000萬元糾紛登上媒體版面，相關爭議尚未平息，近日又遭爆料疑似涉及六合彩簽賭金流，並被組頭質疑積欠70多萬元賭款，消息迅速在網路與政壇引發關注。

圖／高雄市議員陳玫娟遭爆疑似涉及六合彩簽賭金錢糾紛。（翻攝 高雄市議員陳玫娟 臉書）

據《鏡週刊》報導，爆料人士指出，高雄仁武區一名約70歲的王姓婦人，長期經營六合彩簽賭，去年8月起與大組頭B小姐合作簽牌，雙方採取「每週結算」方式運作，最高單日賭金金額接近40萬元。由於王婦初期皆準時匯款，逐漸取得信任，B小姐才同意由她提供賭客銀行帳戶，直接匯出開獎彩金。

報導指出，去年9月8日，王婦透過LINE傳送一張台灣中小企業銀行存摺封面照片給B小姐，該帳戶戶名為「陳玫娟」，並以語音請求先行匯出7萬元彩金至該帳戶，同時強調若金額不足，之後會再補給陳。同年10月，王婦又再度要求匯出16萬元至同一帳戶。由於帳戶戶名與高雄市議員同名，B小姐起疑追問身分，王婦則直言該帳戶正是高雄市議員陳玫娟本人，並自稱與陳已有二十多年交情。

然而，自11月起，王婦未再依約結清賭債，隨後更失去聯繫。B小姐多次派人上門討債未果，王婦甚至出言恐嚇，聲稱自己「跟議員很熟」，將請議員出面處理，讓B小姐認定王婦有意賴帳，也因此懷疑陳玫娟與賭債問題有所關聯，轉而向陳求助協調。

針對相關指控，陳玫娟公開回應否認涉賭。她表示，與王婦最早的金錢往來並非簽賭，而是多年以前王婦購屋時請她「借名登記」協助辦理房貸，因此存摺與印章曾交由王婦操作，但這並不代表她涉入任何簽賭行為。陳強調，自己從未簽下任何賭注，也不清楚王婦的賭債糾紛，王婦後續欠債與她無關。

不過，B小姐對此說法提出強烈質疑，認為將帳戶與印章長期交由他人保管，實在難以令人信服，且王婦多次明確指示將彩金匯入陳玫娟帳戶，並稱「不足部分會再補給陳」，因此懷疑陳是實際簽牌人之一。B小姐已表明，將報警並提告，釐清相關賭金流向與責任歸屬。

報導並指出，王婦在得知B小姐有意提告後，透過LINE語音訊息與陳玫娟切割，態度與先前明顯不同，甚至表示原先打算支付約60萬元，作為多年「借名登記」的報酬，但因陳幫忙傳話給B小姐而破壞彼此感情，才決定不再支付。此番前後反覆的說法，也讓組頭懷疑背後有人操盤應對。

對此，陳玫娟方面再度重申，一切與她的不當行為無關，自己只是受牽連的當事人，對於被捲入風波感到相當無奈。

