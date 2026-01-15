才爆車內活春宮！女星槓經紀人 自爆「薪水不一定準時發」遭炎上

記者林汝珊／台北報導

南韓女諧星朴娜勑捲入職場霸凌爭議。（圖／翻攝自IG @wooju1025）

南韓女諧星朴娜勑近日風波不斷，不僅遭前經紀人指控職場霸凌、非法醫療注射、未支付節目酬勞，甚至在車內上演「19禁活春宮」逼迫經紀人目睹，形象大幅受損。近日她接受韓媒專訪為自己平反，直指經紀人找碴要錢，其中一段內容更引起大批韓國民眾不滿。

朴娜勑近日接受專訪，強調自己反而遭對方勒索。她透露雙方曾在深夜私下會面，當時經紀人A某酒醉情緒潰堤，表示提告是受律師建議才這麼做，讓她一度以為有化解誤會。沒想到隔天對方律師寄出和解書，要求她承認所有指控，並支付高達韓幣5億元（約新台幣1178萬元）的金額，還要求封口，讓她相當心寒。

朴娜勑在訪問中訴苦。（圖／翻攝自文化日報）

不過訪問中一段，朴娜勑否認拖欠經紀人薪資，表示自己是「一人經紀公司」，所有薪水都由她親自處理，若遇到通宵拍攝行程，或是與經紀人一同聚餐時，很難立刻轉帳，若是月薪制，通常會以月為單位計算，隔天才匯款完成。這番說法卻被不少網友解讀為「發薪不夠即時」，引發大量基層上班族的不滿。

對此，不少韓國網友直言：「設成自動轉帳不就好了？」、「領薪水的人還得看老闆臉色開口要錢，本身就很有壓力」、「要員工主動問才給薪水，本來就是問題」。

