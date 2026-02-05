才爆違法拿藥！逃兵男星「住家變淫窟」一次戰3女 買春畫面全被拍

記者林汝珊／台北報導

韓國饒舌歌手 MC夢過去曾因逃兵風波淡出演藝圈，轉型幕後經營經紀公司，未料這幾年爭議不斷，不僅被指不當挖角 EXO 成員 Chen、伯賢與 Xiumin，還捲入與富商車佳媛的婚外情傳聞，更爆出違法拿藥，引起熱議。

MC夢爆出性交易醜聞。（圖／翻攝自지릿지릿YouTube）

近日再爆出，MC夢疑似捲入性交易，從監視畫面中，3名疑似夜店陪酒小姐的女性，與一名男子一同搭乘電梯。與 MC夢住在同一棟公寓的住戶，近期向管理室投訴稱：「我們公寓內好像有性交易行為」、「公寓被當成性交易場所使用」，對此管理室展開調查。

廣告 廣告

MC夢起初解釋稱：「那天只是和認識的人一起吃飯、辦了葡萄酒派對。」當記者指出「其中部分女性被認為是娛樂場所從業人員」時，MC몽反駁表示：「在酒吧工作不代表就從事性交易。」之後證據被挖出，MC夢也承認了此事，表示會退出One Hundred業務。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

具俊曄為何願錄韓綜？親吐「真實原因」網驚：對大S的愛超越生死

直擊具俊曄守墓！韓綜收視創新高「一聽張蘭發言」他驚：瘋了嗎

河正宇認愛小11歲女星！「7月辦婚禮」鬆口洩感情狀態

捧紅林志穎、金城武！77歲吳敦逝世 朱延平不忍憶最後一面

