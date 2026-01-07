才爆酒駕、強制猥褻！山口達也靠戒酒演講狂賺7000萬挨轟 不忍發聲了

記者林汝珊／台北報導

日本男星山口達也過去是偶像男團「TOKIO」的人氣成員，2018年卻因涉及對女高中生的強制猥褻案件退團，2020年又因酒駕遭逮，演藝事業重創。然而近年他到全國各地進行「戒除酒癮」相關演講，被爆出年收入高達7000萬日圓（約新台幣1407萬元），引發外界熱議。

山口達也日前在社群發文，PO出與水豚的合照，寫道水豚問他：「聽說你年收7000萬呢？」他回應：「這數字到底是怎麼算出來的？」水豚又說：「網路上都這樣講，應該沒錯吧。」最後他僅以「……」搭配厭煩表情符號，被外界解讀是在間接回應此事。

廣告 廣告

據日媒報導，山口達也身為酒癮患者，憑藉過去藝人身分與口才優勢，演講邀約不斷，一年可接下約100場演講，引來不少人不滿他利用「酒精」名義賺錢。

網路上也有不少聲音指出，山口達也的爭議並不僅止於酒癮問題，而是涉及未成年女性的性加害行為：「為什麼演講都避談性犯罪？」、「問題不是酒精，而是強制猥褻未成年」。

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

更多三立新聞網報導

金唱片第一獎出爐！BTS JIN奪冠 傳完整體高雄世運開唱⋯時間點曝光

莫莉是誰？《大學生了沒》通告咖轉戰精品圈 拉IU手裝熟黑歷史再被挖

跨海訪問／金宣虎精通4國語言！對決高允貞喊認輸：反而韓文超卡

EXO主唱CHEN回來了！巡演首站台北開唱 狂讚香腸小籠包

