才爆醞釀對決賴清德「柯建銘先被起訴」！因這事慘挨告 昔衝突畫面曝光

民進黨立院黨團總召柯建銘日前宣布登記參選總召，被各界視為對總統賴清德的挑戰，不過在此之前，柯建銘卻先因涉過失傷害被起訴；北檢（台北地檢署）今（12）日針對前（2024）年、去（2025）年的「國會大亂鬥」宣布調查結果，依傷害、過失傷害等罪起訴柯建銘、國民黨立委謝龍介共10名立委。

時間拉回到衝突當下，立法院審議《立法院職權行使法》、《選罷法》修正草案、「反廢死、反戒嚴」兩公投案期間，藍綠爆發多起肢體衝突，最終雙方互控8案，北檢歷經1年的偵查後，依傷害、過失傷害等罪起訴10名立委，分別是民進黨立委林淑芬、林楚茵、柯建銘，國民黨立委謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪、黃仁、王鴻薇、陳玉珍，創下檢方偵辦國會衝突案起訴最多立委紀錄。

廣告 廣告

去年3月25日下午7時，立法院審議國民黨提出的「反廢死、反戒嚴」兩公投案期間，柯建銘手持拐杖敲桌抗議，卻因拐杖噴飛導致擊中站在一旁的國民黨立委徐巧芯，後者也立即赴台大開驗傷單提告，柯建銘被依過失傷害罪起訴。

國會大亂鬥10立委起訴全紀錄

2024年5月17日：《立法院職權行使法》等法案審議期間，謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪等4人，將邱志偉推下人牆，造成後者頭部外傷併腦震盪症候群及頸部鈍挫傷。謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪等4人被依傷害罪起訴。

2024年5月17日：邱鎮軍將民進黨立委沈伯洋拉下2公尺高的人牆，導致沈伯洋頭部外傷併腦震盪症候群及左臉鈍挫傷、四肢多處擦挫傷。邱鎮軍被依傷害罪起訴。

2024年5月17日：洪孟楷、黃仁、呂玉玲、張嘉郡等4人，將民進黨立委郭國文推下會議桌高台，造成後者尾椎骨折。黃仁被依傷害罪起訴，另3人不起訴。

2024年5月17日：徐巧芯在立法院議場門口外疑踢倒民進黨立委陳亭妃，造成後者雙上肢左膝多處挫擦、出血瘀腫，為此提告重傷害未遂。檢方不起訴。

2024年5月24日：《立法院職權行使法》修正草案審議期間，林淑芬左手揮打民眾黨立委麥玉珍，造成後者臉部挫傷。林淑芬被依傷害罪起訴。

2024年7月8日：《選罷法》修正草案審議期間，林楚茵及王鴻薇拉扯互毆，雙方皆被依傷害罪起訴。

2024年12月6日：國民黨無預警變更議程引起民進黨團不滿，陳玉珍在議場主席台將林月琴放倒，再用腳踹林月琴肋骨及腹部。陳玉珍被依傷害罪起訴。

2025年3月25日：「反廢死、反戒嚴」兩公投案審議期間，柯建銘手持拐杖擊傷徐巧芯，後者驗傷提告。柯建銘被依過失傷害起訴。

2025年7月20日：時任民眾黨立委林國成在反罷免集會活動期間，公開以穢語辱罵總統賴清德。林國成被依公然侮辱罪起訴。

更多風傳媒報導

