才爆開房排球男神當小三！河北彩伽「張嘴私照」被流出

日本女優河北彩伽在台灣人氣相當高。（圖／翻攝自河北彩伽Instagram）





現年26歲的日本成人片人氣女優河北彩伽，日前爆出與24歲排球選手高橋藍熱戀開房，捲入小三風波，她澄清：「我也是看了報導才知道對方有女友。」否認兩人有交往。忙於工作的她，近日被經紀人發出「車上私照」再度掀起熱議。

河北彩伽的經紀人開設新的社群帳號，以「經紀人視角」紀錄她生活與工作日常，日前出她在車上累到睡著的照片，照片中河北彩伽身穿黑色上衣、白色毛茸茸大外套，睡到一半嘴巴微微張開，顯見她工作忙碌到只能抓空檔補眠。

廣告 廣告

河北彩伽睡覺照片曝光後，立刻掀起網友熱議「她睡覺的樣子真可愛」、「請給河北彩伽一些休息時間，哪怕只是一會兒」、「美麗的睡臉」、「睡覺了都這麼可愛。」河北彩伽也在社群上透露，近期在台北進行「秘密拍攝」工作，預告：「只可以說⋯⋯完成的影片一定會好厲害，我自己都超期待的！」

河北彩伽補眠私照被公開。（圖／翻攝自河北彩伽X）

河北彩伽補眠私照被公開。（圖／翻攝自河北彩伽X）



【更多東森娛樂報導】

●小宵虎南現身九份！當街脫了「解放神乳」粉絲暴動

●73歲湯蘭花罕見露面！周丹薇揭孟耿如近況 曝私下互動

●霍建華紅酒灑愛包！林心如「這反應」被狂讚：這才是真夫妻

