才爆雄女制服爭議！ 網紅竟是「詐團金主」 遭扣勞斯萊斯

雄女制服事件才落幕，現在被挖出吳姓網紅竟是詐騙金主，警方逮捕後收押禁見。(圖／資料畫面)

高雄一名吳姓網紅近期陷入雙重爭議，先是捲入雄女制服事件遭校方提告，隨後又在屏東警方大規模打詐行動中被揭露為詐團金主身分並遭拘提。這位常在社群媒體上展示勞斯萊斯、進口車等豪車的網紅，擁有4.4萬粉絲，表面上在高雄仁武經營服飾店，實際上卻涉嫌為詐騙集團幹部，負責「水房部門」收款工作。警方查扣其名下價值2000多萬的勞斯萊斯GHOST及近800萬元的賓士AMG GTS ED1等贓車，目前此人已被法院收押禁見。

這位吳姓網紅在社群平台上以奢華生活吸引關注，曾在影片中表示：「今天來雄女挑戰把乖乖牌女生變成壞女生」，因此引發爭議並在5月19日遭校方提告。然而僅僅不到兩周後，他便在屏東警方的打詐行動中被逮捕，成為197名嫌犯之一。有網友發現警方查扣的贓車與他社群媒體上炫耀的車輛車款、車牌相同，揭露了他光鮮亮麗外表下的真實身分。

吳姓網紅愛炫富，不時和名車勞斯萊斯拍照，如果他詐騙集團的身分曝光，名車也被查扣。(圖／TVBS)

住在附近的民眾表示，這位網紅時常開著豪車出現，讓周圍居民留下深刻印象。雖然爆出爭議並涉及詐騙案件，但他經營的服飾店仍然照常營業。警方調查發現，這位網紅在詐騙集團中擔任金主角色之一，負責「水房部門」收款工作，但他本人對此堅決否認。

屏東縣警察局長甘炎民強調，對於打詐零容忍，警方不只要抓人，還要斷絕犯罪集團的金援，甚至要拔除這個毒瘤，不讓犯罪集團滲入屏東。

高雄網紅「水房部門」身分曝光, 警方查扣2千萬勞斯萊斯, 奢華生活全是騙。（圖／TVBS）

這位吳姓網紅平時在社群媒體上展示各種奢華精品和豪車，展現優渥生活，但這些都是透過詐騙人民辛苦錢所換來的。如今他的網紅形象大翻車，已被法院收押禁見，等待司法審判。

