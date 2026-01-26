才爆霸凌、特權爭議 高院院長高金枝確定接任司法院秘書長
屆齡70歲即將退休的高等法院院長高金枝，日前接連爆出曾霸凌高院女法官，以及無償提供專屬辦公室給已退休的前高院院長李彥文使用等爭議，引起法界譁然。然而，總統府今天（26日）發布總統令，宣布高金枝接掌司法院秘書長，至於高院院長則由司法院副秘書長王梅英升任。
高金枝畢業於台大法律學系研究所，司法官班第18期結業，曾任檢察官、屏東與高雄地院法官、司法院少年及家事廳廳長、司法行政廳廳長、台中高分院院長等職，2023年升任高等法院院長。
據了解，高金枝起初並無意願出任司法院秘書長，後經司法院代理院長謝銘洋多次溝通，才終於答應下來。不過在高金枝點頭後沒多久，就有法界人士向媒體放話，高過去曾言語霸凌女法官，事後高也向當事人說明自己只是語氣急切，對方也表示願意原諒她。
不僅如此，高金枝近日又被指控在辦公空間不足情況下，無償提供專屬辦公室給已退休的前院長李彥文，高雖未出面說明，但高院透過新聞稿回應，相關辦公空間配置是基於司法業務實際需求調整，並符合現行規定。
