才爆霸凌、特權爭議 高院院長高金枝確定接任司法院秘書長

總統府今發布總統令，宣布高院院長高金枝（右1）接掌司法院秘書長。（圖／翻攝司法院官網）

屆齡70歲即將退休的高等法院院長高金枝，日前接連爆出曾霸凌高院女法官，以及無償提供專屬辦公室給已退休的前高院院長李彥文使用等爭議，引起法界譁然。然而，總統府今天（26日）發布總統令，宣布高金枝接掌司法院秘書長，至於高院院長則由司法院副秘書長王梅英升任。

高金枝畢業於台大法律學系研究所，司法官班第18期結業，曾任檢察官、屏東與高雄地院法官、司法院少年及家事廳廳長、司法行政廳廳長、台中高分院院長等職，2023年升任高等法院院長。

廣告 廣告

據了解，高金枝起初並無意願出任司法院秘書長，後經司法院代理院長謝銘洋多次溝通，才終於答應下來。不過在高金枝點頭後沒多久，就有法界人士向媒體放話，高過去曾言語霸凌女法官，事後高也向當事人說明自己只是語氣急切，對方也表示願意原諒她。

不僅如此，高金枝近日又被指控在辦公空間不足情況下，無償提供專屬辦公室給已退休的前院長李彥文，高雖未出面說明，但高院透過新聞稿回應，相關辦公空間配置是基於司法業務實際需求調整，並符合現行規定。



回到原文

更多鏡報報導

在野本週擬上演「爭議法案大清倉」 范雲細數多項法案：每個都自肥

民眾黨版軍購條例刪到剩4千億 綠黨團：不反對任何版本但審查必須有院版

民眾黨團自提軍購條例 綠黨團抓包「非紅供應鏈、台灣之盾」全被刪

霍諾德10年前就看上台北101！賈永婕點頭關鍵曝光 開會一半霸氣喊這句話