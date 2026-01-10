才爆「注射神祕液體」回春！洪金寶「鮮肉特寫」突上傳

娛樂中心／綜合報導

62歲武打巨星李連杰，有「功夫皇帝」之稱，前陣子捲入「換器官」爭議，被爆出接受已逝少林武僧「秋風」的心臟移植，更傳出在體內注射年輕男子的血液，才讓身體找回年輕狀態，但李連杰多次發聲駁斥謠言。而同樣因狀態回春遭網友質疑的還有另一位香港巨星、剛滿74歲的洪金寶，1月7日剛過74歲生日的他，日前在社群上傳最新影片，當中他秀出大塊鮮肉的場面，讓不少中國網友看了超驚訝並湧入留言「想不到」。

李連杰（左）、洪金寶（右）近期陷入回春爭議。（圖／翻攝「李連杰」、「洪金寶」抖音）





香港武打巨星洪金寶先前多次被目擊需靠拐杖、輪椅代步，但自開設中國社群平台抖音帳號後，卻被發現狀態猛回春、超反差。他日前在抖音更新最新影片，只見他穿上圍裙教粉絲做「功夫肉夾饃」，從選肉、燉肉、揉麵、擀麵、醒麵，再到上烤爐烤面皮全都手把手教。更有不少粉絲發現他臉蛋紅潤，不時還作勢「打」出幾個詠春拳動作，他拿雙刀剁肉時也看上去相當有力，與過去被拍到坐輪椅出入、老態龍鐘的模樣完全判若兩人。





洪金寶日前剛過74歲生日，社群傳新片「鮮肉特寫」流出。（圖／翻攝「洪金寶」抖音）









洪金寶上傳最新影片，手把手教做陝西肉夾饃。（圖／翻攝「洪金寶」抖音）





最新畫面流出後，不少中國網友留言驚喊「洪大哥這是要做陝西的代言人嗎？」、「我印象中金寶大叔應該走不動了，坐輪椅了吧」、「我一定是睡懵了，看到洪金寶做肉夾饃」、「誰也想得到，老了賣肉夾饃」。

實際上，針對網路瘋傳多時的「換血回春傳聞」，洪金寶的兒子洪天明先前就曾上節目闢謠過。洪天明表示，父親年輕時長期拍攝武打戲，留下不少舊傷，再加上體型原因，年紀漸長後行動自然較為不便，因此平時才會坐輪椅。至於拍片時為何沒坐輪椅，洪天明解釋「為了呈現最佳狀態」，同時也駁斥有關「注射神秘液體」的外界傳聞，強調父親精神好轉主要是靠休息與調養。

原文出處：74歲洪金寶「爆神祕液體射進去」回春！上傳「鮮肉特寫片」網驚：想不到

