才爆「演藝圈女神」不倫富商！60歲許聖梅被問退休 鬆口：很珍惜

資深媒體人許聖梅日前在節目中大膽預言，今年演藝圈恐有兩顆「未爆彈」，一是女神級藝人介入富商婚姻，正宮已提告，二是大咖歌王離婚危機，女方忍耐達到極限，「總之2026年醜聞，不倫戀或婚姻的問題還滿多的。」深耕演藝圈多年、看盡百態的她，近日被外界關心退休計畫，也親自回應了。

許聖梅預言2026年演藝圈不平靜。（圖／翻攝自《命運好好玩》YouTube）

現年60歲的許聖梅，早年擔任記者長達22年，2009年轉戰名嘴，活躍於各大談話性節目。她透露近來經常被詢問「準備什麼時候退休」，對此感到相當驚訝，「因為我從沒想過退休或不工作這件事，只有累的時候就放空一下，調整一下自己。不管是工作還是玩，我都很珍惜。」

許聖梅表示從未想過退休。（圖／翻攝自許聖梅臉書）

貼文曝光後，好友馬西平、陳思安分別喊話「久未見面了，祝一切都好」、「樂在工作中」，網友也表達關心與支持：「我喜歡看有妳在的節目，但又怕妳太累，但還是希望能常常看到妳」、「其實『半退休』也是不錯的選項，工作就接零星又低強度，還能應付得來就夠」。

