才獲封「最美工地主任」！鍾瑶現身百貨「轉行賣鞋」自曝囤鞋成癮

記者宋亭誼／台北報導

以模特兒出身的女星鍾瑶，近年持續拓展多元身分，橫跨戲劇、實境節目與創作領域的時尚，不僅在螢光幕前表現亮眼，也憑藉其獨具風格的穿搭品味成為時尚圈關注焦點。甫結束米蘭時裝週行程的她，近來行程滿檔，昨（14）日更受邀現身臺中漢神洲際購物廣場，擔任百貨女鞋開幕活動一日店長。

鍾瑶認為「女人的鞋永遠不嫌多」。（圖／東笙集團提供）

鍾瑶近來在客語影集《都市開基祖》飾演全台首位女工地主任，還因此有了「最美工地主任」的封號。此次開幕活動集團特別邀請鍾瑶擔任一日店長站台，談到合作的契機，鍾瑶笑說，「女人的鞋永遠不嫌多！」她形容這次的活動彷彿走進一個「超大型鞋櫃」，能一次挑選到各種不同風格與設計的鞋款，「希望大家來到這裡，就像在逛自己的鞋櫃一樣，可以很自在地找到適合自己的那雙鞋。」

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鍾瑶私下早已是品牌愛用者，笑稱自己是「囤鞋等級」。（圖／東笙集團提供）

至於近年在模特兒、演員、主持與創作等多重身分之間切換，鍾瑶笑說，反而愈來愈享受這樣的多元狀態，也不為未來發展設限，「若有機會，想許願一個充滿想像力的卡通角色，感覺一定很有趣！」此外，她也悄悄許願，希望接下來能主持更多有趣的節目，持續拓展表演領域與個人面向，同時不忘邀請粉絲們持續關注她的動態，讓外界更加期待她未來的多元發展與表現。

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