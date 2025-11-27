才獲終身成就獎 惡性腫瘤手術專家馬辛一病逝

（中央社記者曾以寧、沈佩瑤台北27日電）三軍總醫院神經外科部腦腫瘤學科主任馬辛一病逝，他專長惡性腦瘤及脊椎疾病手術，生前積極縮短相關醫療資源的城鄉差距，今年11月初才獲台灣腦中風學會終身成就獎。

敏盛醫院神經外科主治醫師柯紹華在臉書發文，黑底版面寫下「敬悼 三總神外 馬辛一理事長」，有網友留言悼念「神外少了一個熱心公益的好人懷念啊」，消息一出，許多醫界友人貼文哀悼。

馬辛一出生於1961年，專長腦瘤、脊椎神經等疾病，曾獲衛生福利部核准「自體免疫細胞治療」於多形性膠質母細胞瘤及續發性腦癌，在致力於惡性腦瘤基因治療研究之外，也積極推動神經外科住院醫師訓練制度，以及神經外科困難手術的健保給付提升。

花蓮慈濟醫院院長林欣榮今天對中央社記者證實接獲馬辛一死訊。林欣榮說，馬辛一是個非常熱心的好人，也非常負責任，不論拜託什麼事情，只要他認為是對的，是站在病人、社會福利這邊，就會很用心用力去協助，盡力促成改變。

林欣榮回憶，馬辛一對於怎麼讓神經外科發展得更好，也非常有想法。過往神經外科多著重於討論困難手術，資源集中在醫學中心；然而發生車禍、頭部外傷、中風等緊急事件發生時，不複雜卻可以救命的「腦脊髓液引流手術」，健保給付僅有數千點，導致比較偏遠的小醫院不願意聘請神經外科醫師。

林欣榮回憶，在自己擔任台灣神經外科醫學會理事長期間，有賴擔任秘書長的馬辛一與健保署討論調高腦脊髓液引流手術給付，讓給付調高了整整一倍。

他說，所以現在不論北中南東、偏鄉地區的醫院，也都願意聘請神經外科，可以執行這個看似簡單、卻需要神經外科精密施作的救命的手術，也助這些神經外科醫師守住一線、救治人命。

外傳日前馬辛一才因車禍導致腰椎受傷住院，原本病情穩定。三總院則表示，因涉及病人隱私，尚不便證實相關訊息，有進一步消息會對外說明。（編輯：陳清芳）1141127