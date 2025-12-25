才現身調解！范姜彥豐曬好友大合照 王子緋聞對象也在

范姜彥豐曬出耶誕節聚會照片。（圖／翻攝自范姜彥豐臉書）





男星范姜彥豐在10月底控訴老婆粿粿（江瑋琳）與王子（邱勝翊）婚內出軌，風波鬧得沸沸揚揚，兩人更在平安夜當天被目擊現身家事法庭調解。今（25）日適逢耶誕節，范姜彥豐也曬出與好友們齊聚的照片，有網友見狀也直呼「朋友看起來已經有過濾過了。」

從范姜彥豐曬出的照片可以看到，包含晏柔中夫妻、胡瓜兒子胡釋安以及女星席惟倫都出席聚會，一群人圍著擺滿裝飾的聖誕樹，有人戴著耶誕帽、有人身上有紅、綠的服飾或配件，對著鏡頭露出笑容比YA，頗有過節氣氛。

廣告 廣告

事實上，「粿王」風波爆出後，不少網友將矛頭轉往兩人共同友人。對此，范姜彥豐澤幫忙澄清，「孟霖柔中是在我低潮時陪伴我很重要的朋友，懇請大家給予他們尊重和空間」，並且也表明理解胡釋安的處境。而席惟倫過去跟王子也曾傳出緋聞，不過她被發現按讚范姜彥豐的控訴影片，似乎直接站邊表態。



【更多東森娛樂報導】

●被拱交往范姜彥豐！江宏傑露面笑回3字 認與粿粿少聯繫

●走出婚變低潮！范姜彥豐復工體重回升 8字總結近況

●快訊／王ADEN校唱臭臉遭抵制！「確定掰了台北跨年」觀傳局說話了

