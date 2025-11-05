才現身金鐘！阿達閃兵「主動投案」30萬元交保 內政部說重話

藝人阿達自首也沒當兵。（圖／TVBS）

藝人阿達於10月中踏上第60屆金鐘獎紅毯，憑藉節目「夜市王」入圍綜藝節目主持人獎。然而，他的喜悅沒能持續太久，近期閃兵案延燒，他也於5日中午主動前往新北地檢署自首，檢方複訊後諭令30萬元交保候傳，成為繼唐振剛、薛仕凌之後，第三位自首的藝人。阿達雖承認未服兵役，但強調並未使用閃兵集團提供的方式逃避兵役。

阿達在個人YouTube頻道經營得有聲有色，內容以美食分享為主。他從節目「大學生了沒」出道，曾組成團體「自由發揮」，在音樂和視覺創作上展現才華。然而這次他卻將腦筋動到了逃避兵役上，引起社會關注。內政部長劉世芳對此案表示，不管是藝人、明星還是一般人，如果有妨害兵役治罪條例的行為，或是在體檢時做了大家無法接受的事情，最好還是出來自首。她也透露，內政部好一陣子前就已開始進行逃兵名單的清查工作。

劉世芳再次呼籲，該當兵就應該去當兵，年少時沒有面對的問題，不代表可以躲避一輩子。這起事件也引起社會大眾對於兵役制度和名人社會責任的廣泛討論。

