才甜勾亮哲！吳申梅合體香港總裁尪 再報喜「重要里程碑」

記者徐珮華／台北報導

吳申梅新歌〈外家〉上線2週成績亮眼，YouTube點閱數正式突破百萬大關，讓她又驚又喜，直呼是出道10年來的重要里程碑。老公Eric也特地飛回台灣陪伴她一起慶祝，兩人還一同前往臺北小巨蛋欣賞李聖傑演唱會，被不少粉絲認出、合影，幸福氛圍藏都藏不住。

吳申梅〈外家〉成績斐然。（圖／喜上梅梢娛樂提供）

吳申梅坦言，萬萬沒想到〈外家〉會引起如此大的共鳴，因此特別有感。她將作品視為自己遠嫁香港、成為人妻3年來的心情總結，把婚後生活與情感全數寫進歌曲之中，配唱及MV拍攝過程中一度情緒湧上感動落淚。

吳申梅參與〈外家〉詞、曲創作，並找回讓出道專輯《思念無罪》團隊陳東賢、余國光與編曲Terence Teo聯手打造。此外，她特別感謝導演齋藤良以及參與MV演出的亮哲與呂俍慧，攜手締造這項亮眼佳績。

吳申梅感謝亮哲參與〈外家〉MV演出。（圖／喜上梅梢娛樂提供）

吳申梅近期蠟燭三頭燒，平安夜錄製節目到聖誕節當天，隔天甜蜜飛往泰國與香港總裁老公Eric合體，特別在曼谷補過聖誕節，一起享用聖誕大餐，感情甜蜜。緊接她將出現在雲林西螺的跨年晚會「2026花生蛇馬速 金馬來跳舞」，與「台灣濱崎步」王彩樺和粉絲們跨年。

