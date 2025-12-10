才甜娶小11歲妻！大咖男神火速當爸 公開抱娃溫馨照：一家幸福快樂

娛樂中心／蔡佩伶報導

韓國元祖級男團「神話」以6人之姿出道，至今都沒有經歷成員變動也未解散，吸引不少粉絲喜愛，成員之一的李玟雨7月份才甜娶小11歲圈外女友，如今火速升格成為人父，9日證實妻子平安順產。

李玟雨昨（9日）在社群中分享當爸的喜悅，開心喊話：「讓我們一家四口幸福快樂」，只見李玟雨曬出手抱嬰兒，眼神流露滿滿父愛的溫馨照片，感慨表示深切體會到成為父母不是一件容易的事。

現在的李玟雨不僅是男團的成員，還是一位孩子的父親，所以他也承諾未來會盡更大的努力，並感謝所有祝福他的粉絲們，其實，李玟雨的新婚妻曾被報導育有6歲女兒，雖然孩子跟李玟雨沒有血緣關係，但是男方待她視如己出，如今兩人的小孩平安出生，李玟雨也喊話要讓一家四口幸福快樂。

李玟雨妻子平安生產。（圖／／翻攝自IG）

