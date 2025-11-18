才用1個月！ i17宇宙橙「褪成粉」 果迷哀號：機王
iPhone 17 Pro系列「宇宙橙」人氣高，不過卻有果迷入手不到一個月，拆下手機殼後發現鏡頭旁竟然褪成粉色，讓果迷好傻眼，後來直營店則是免費幫換背板。專家分析除了可以包膜或裝殼之外，也盡量不要用強烈化學成分的清潔用品。
果迷溫溫：「我換i17橘色，我發現褪色。」拿掉透明手機殼，發現沒被覆蓋到的鏡頭模組區，竟然出現色差。果迷 溫溫：「我拿不到一個月，然後我去Apple官網問，他跟我說我是第一個這樣，橘色會褪色。」尤其是鏡頭旁邊，原本美美的宇宙橙，好幾塊變成粉色，讓果迷溫溫好傻眼，親友更笑說好像買到仿冒品。果迷溫溫：「我真的是機王，每一台新的手機都有問題。」
而手機包膜業者後來跟果迷溫溫說，的確有接到幾個案例，陸續有災情出來，好像都是宇宙橙褪色，但沒有這麼明顯。後來Apple授權維修中心則認為，一定是用到什麼化學的東西，但果迷溫溫直言，平常不清潔手機，上班也不會接觸化學物。後來直營店則是有免費幫手機換背板。手機維修達人江易昇：「我新手機到手，我殼跟膜一定上，本身整機保護性好多了，我用了這麼多年，我拆掉殼膜整支像新的一樣。」
其實國外也有iPhone 17 Pro Max用戶，用濕紙巾擦拭手機後，宇宙橙機身的塗層就剝落，其中鏡頭模組區最明顯。手機網站總編輯張利安：「iPhone 17 Pro系列的外殼雖然是經過陽極處理的熱鍛造鋁金屬製成，但很容易與清潔劑產生反應，如果是使用含有酒精漂白劑的溶液擦拭，或是用粗糙的紙巾或毛巾擦得比較用力的話，那就有可能會造成表面的一個塗層變色，或光澤不均，那看起來就會很像褪色的一個樣子。」雖然國外網友照片還不能確認真假，但中提醒，用戶應避免用含強烈化學成分的清潔用品，可能對機身造成不可逆損害。果迷買新機，怎麼保護、怎麼清潔是門學問。
