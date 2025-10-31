才申請保護令！高雄女報警2小時後 遭前夫暴怒持滅火器砸頭濺血

黃女剛聲請完保護令就遭前夫埋伏攻擊。讀者提供



高雄市昨（10/29）晚驚傳家暴事件！黃女因工作瑣事與前夫洪男口角，前往派出所報警聲請保護令後，不到2小時竟遭洪男持滅火器及鐵製畚箕猛砸頭部，黃女濺血街頭，重傷送醫，洪男逃逸後，向警方自首，被依殺人未遂、傷害及違反家暴防治法罪聲押獲准，全案持續偵辦中。

林園警分局表示，當日下午5時06分接獲報案後員警趕抵現場，發現洪男與黃女雖已離婚，但仍在同處所工作，因工作瑣事起口角互有拉扯，警方排解後，黃女前往派出所提出傷害告訴並聲請保護令，員警當時詢問是否需要協助護送返家，黃女婉拒，僅表示會注意安全，員警則叮囑她如有危險可立即報案。

廣告 廣告

未料約2小時後，警方在晚間7時24分再接報案有女子遭攻擊，員警趕抵現場，發現黃女倒臥血泊中，頭部重創、現場留有滅火器與畚箕等凶器，經調查，行凶者竟是她的前夫洪男，他行凶後一度逃逸，15分鐘後自行到派出所投案。

警方立即將黃女送醫急救，所幸經搶救後暫無生命危險。全案訊後，依殺人未遂、傷害及違反《家庭暴力防治法》等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，檢察官聲押後由法院裁定收押。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

更多太報報導

光天化日搬走保險箱！高雄阿嬤痛失240萬 孫怒：整條街沒監視器

「大海開吃 ft.馬來貘」超萌登場！高雄海線化身打卡新熱區

假冷凍貨真走私...高雄海上查獲133噸臭肉 私菸達107萬包