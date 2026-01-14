才疑似跳票2000萬！高雄藍議員爆涉簽賭賴帳 本人喊冤駁斥

▲ 圖／翻攝陳玫娟臉書

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

國民黨籍高雄市議員陳玫娟2週前才爆跳票2000萬，今(14)日再遭《鏡週刊》踢爆，疑似簽賭六合彩輸錢賴帳。對此，陳玫娟否認表示從未簽賭，也不清楚王婦跟其他人的糾紛，無奈透露當初出於好意答應「借名登記」辦房貸，才將銀行存摺、印章交由對方處理，強調帳戶都是王婦在使用。

根據《鏡週刊》報導，一名70歲王姓婦人是六合彩小組頭，去年與大組頭合作，採每週結算賭金，由於其傳陳玫娟的存摺封面照片給大組頭，讓對方直接匯彩金，因此大組頭得知陳玫娟跟王婦有金錢往來，王婦甚至自曝和陳有20幾年的好交情。

怎料，日前王婦簽賭賴帳70多萬失聯，於是大組頭找上陳玫娟，希望她出面處理，陳卻稱有金錢往來是因王婦多年前買房找她「借名登記」辦房貸，所以自己的存摺、印章全交由王婦打理，遭疑不合理，懷疑簽牌的人就是陳玫娟，表示要報警提告。

陳玫娟則駁斥指控，表示不清楚王婦跟其他人的糾紛，也從未簽賭，當初出於好意答應王婦「借名登記」辦房貸，現在反害自己惹一身腥，感到很無奈。她澄清，王婦當初一直拜託她，最後勉強答應，雙方簽了一份「借名登記」的證明，約定5年後將房產過戶給王家人，她才將銀行存摺、印章交給王婦處理，後來房子依約過戶，但王家如果重辦房貸的條件並不好，導致如今房貸帳面上仍是她在揹，但實際繳款人是王婦。

陳玫娟透露，日前曾接到銀行催繳電話，王婦向她表示打算賣房還清房貸，要她不用擔心，沒想到近期突然有人找她討賭債，她感到一頭霧水，強調帳戶都是王婦在使用。

