才疑遭劈腿分手！23歲女星「室內哈菸」全被拍 火速道歉：不良示範

娛樂中心／蔡佩伶報導

向涵之被拍到室內抽菸挨轟。（圖／翻攝自微博）

女星向涵之當年被徐靜蕾相中簽約旗下經紀公司，踏入演藝圈後也累積不少戲劇作品，不過近日卻遭到八卦媒體拍到在密閉的棋牌室裡「吞雲吐霧」，消息傳開後引發批評，對此，向涵之也火速發文道歉。

向涵之先前才被拍到跟周奇互動親密，但後續男方捲入司曉迪毀滅式爆料，時間線遭疑似重疊劈腿，向涵之也隨即宣布單身，如今一舉一動都備受關注，沒想到她被中國狗仔拍到與友人在酒吧行程結束後，又到棋牌室續攤，只見心情放鬆的向涵之點了一根菸來抽，此舉遭到部分網友質疑違反公共規範，不過也有網友砲轟狗仔為何不放過向涵之。

輿論發酵後，向涵之立刻透過微博發布道歉貼文，表示行為不只是影響到他人，同時還帶來不良示範，對此，她會認真地反省，「真的非常抱歉」，不少網友見狀也直呼；「知錯能改就好」。

向涵之道歉。（圖／翻攝自微博）

三立新聞網提醒您：

吸菸害人害己 戒菸可減少健康的危害

吸菸能導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫

孕婦吸菸 易導致胎兒早產及體重不足

