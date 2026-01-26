才痛失男友！卜星慧遭傳被逼24小時內搬家 長文首發聲：錯愕又難過

歌手卜星慧曾參加《超級星光大道》、《中國好歌曲》等選秀節目，去年更憑藉自創歌曲〈送給前男友〉在網路上創下345萬次觀看，受到不少關注。近日卻遭《鏡週刊》爆料，她交往多年的製作人男友在上個月因心肌梗塞猝逝，對方姊姊卻在當天就要求她搬離住處，且不得帶走任何物品，引發外界譁然。對此，卜星慧稍早首度發聲回應，坦言對於某些報導內容感到錯愕與難過。

歌手卜星慧近期遭週刊爆出，製作人男友上個月因心肌梗塞猝逝後，她遭對方姊姊逼「淨身出戶」。（圖／翻攝FB 卜星慧 Emily Pu）

卜星慧稍早在社群平台上首度發聲，針對相關報導內容做出澄清，直言自己「感到非常錯愕，也相當難過」。她表示，從未對外公開與男友的感情關係，且男友生前也一直希望感情能保持低調，因此對於新聞中被指名道姓、甚至曝光合照，讓她感到相當不適。

針對外界形容她與男友姊姊關係惡劣，卜星慧鄭重否認，強調多年來姊姊在生活上給予她與男友許多照顧，也曾協助處理她與親友間的各種事務，「她一直都是一位願意付出、用心照顧家人的姊姊」，並非外界所描述的衝突關係。

卜星慧發長文駁斥傳聞。（圖／翻攝FB 卜星慧 Emily Pu）

對於週刊報導中提及「被要求不能帶走屋內物品、需出示發票收據」以及「不到24小時即被趕出家門」等說法，卜星慧也一一否認。她指出，在男友姊姊的協助與陪同下，她帶走的皆為個人物品，過程中並未受到阻攔，且在男友離世後，她仍有近一週時間進出原本的工作室整理物品，現場也有多位親友能夠作證，並未遭到催促或驅趕。

聲明最後，卜星慧感性表示，男友的離世對身邊所有人而言都是巨大的傷痛，大家都有各自艱難的處境，希望相關傳言能就此止步，「莊老師對我們而言，都是極其重要、無可取代的人，彼此之間的牽連與情感非常深厚，後續仍有許多現實與生活需要慢慢面對與處理。」她也呼籲外界將思念放在心中，專注於眼前的生活與未來，而非持續撕裂過去，「謝謝大家的理解與體諒」。

卜星慧聲明全文

各位媒體朋友們大家好，我是卜星慧

關於某些新聞報導的內容，坦白說我感到非常錯愕，也相當難過。

我從未預期自己的私事會被如此大幅度地報導，更未曾對外公開我與莊老師的關係。事實上，莊老師生前也一直希望這段關係能夠保持低調，因此在新聞中被指名道姓，甚至出現我們的合影，讓我感到相當難過。

自莊老師離世，事情發生至今，我已安頓好自己的住處，也逐漸調整好心情，準備重新整理生活，迎接下一個階段。

但我必須鄭重澄清，我與莊老師的姊姊之間，並不存在外界所形容的惡劣關係。這些年來，姊姊在生活上給予我與莊老師許多照顧，也曾協助處理我與身邊親友的各種事務。雖然我們並非無話不談，但她一直都是一位願意付出、用心照顧家人的姊姊。

關於「被要求不能帶走屋內物品、需出示發票收據」的說法，完全與事實不符。我是在姊姊的協助與監督下，我整理並帶走的物品皆為我個人物品，過程中姊姊也沒有阻止我搬離或帶走屬於我的東西。

關於「不到24小時即被男友姊姊逐出家門」的說法，同樣不屬實。莊老師離世後，我仍有近一週的時間持續出現在原本的工作室，慢慢整理與收拾物品，過程中姊姊從未催促、驅趕我離開，現場也有多位親友可以作證。而姊姊從未對我表達「不准帶走任何物品，認定皆屬莊家財產」的說法，也沒有讓我產生這樣的感受。

事情發展至今，我深知莊老師身邊的每一個人都在承受失去的痛苦，大家都有各自艱難的處境。我由衷希望相關的傳言能在此止步。莊老師對我們而言，都是極其重要、無可取代的人，彼此之間的牽連與情感非常深厚，後續仍有許多現實與生活需要慢慢面對與處理。

懇請身邊關心我們的朋友，在心裡去紀念就好，逝去的已無法改變，我們更需要專注於眼前的生活與未來，而不是持續追究與撕裂過去。

謝謝大家的理解與體諒。

