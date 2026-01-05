才登南韓頒獎典禮！台雙棲男神受焦躁所苦 認了：陷入內耗深淵
記者徐珮華／台北報導
蕭子墨影歌雙棲，去年底重拾音樂初心進軍歌壇，今（5）日生日當天再推出新單曲〈調頻〉，企圖為快節奏的生活按下暫停鍵自我調頻，找到面對壓力與情緒時的真實狀態。近來他作品連發，歌手、演員身分都持續有新作品推出，也將新年、生日願望合一，希望大家都能找到自己的「調頻」方法，在忙碌生活中享受最適當的頻率。
〈調頻〉道出現代人為了應付快節奏生活，時常忘記停下來休息、釋放壓力，進而陷入內耗深淵。歌名原本象徵著轉動收音機頻道、切換情緒，但完成作品後，蕭子墨認為它更像是一首寫給「正在學習慢下來的人」的歌，「希望提醒自己在外界聲音過多的時候，能回到內心，聽見真正需要的聲音。」
事實上，蕭子墨過去曾飽受焦躁所苦，容易鑽牛角尖，意識到這點後學習與焦躁共處。如今再次遇到相同問題，他已找到屬於自己的「調頻」方式，先停下來什麼都不做，讓高速運轉的腦袋慢慢降速，像是運動、聽音樂，或單純睡一覺，「當呼吸回到正常，心比較穩了，再去面對事情，很多困難其實就沒有想像中那麼可怕。」
生日這天，蕭子墨選擇與好朋友們一起慶生，包場觀賞自己參與演出的電影《陽光女子合唱團》。新的一年，他也許下心願：「我希望自己可以更穩定地創作和表演，把每一個角色、每一首歌都好好完成，也希望能繼續用作品陪伴大家，並期許自己找到最舒服、最屬於自己的頻率。」
回顧2025年，蕭子墨有數不完的感謝，不僅完成第一首創作〈開始的地方〉，還帶著新歌登上韓國「全球OTT大獎」，歌曲上線後，也順利在家鄉台北登上「500趴」舞台首唱新歌，「我應該要偷笑了，其實到現在我都還在緊鑼密鼓地拍戲，就是不斷在完成歌曲與角色的狀態，我非常喜歡這個感覺。」
