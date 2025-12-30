才發文談1227強震！66歲曹西平驚傳離世 蘿莉塔哀悼曝私下暖舉

記者陳宣如／綜合報導

資深藝人曹西平（四哥）驚傳辭世消息，引發演藝圈與粉絲震驚與不捨。昨（29）日深夜，曹西平被發現在新北市三重住處離世，享壽66歲，消息傳出後迅速在社群平台與圈內傳開，後輩藝人蘿莉塔今（30）日一早也在社群平台發文悼念，引發外界關注。

曹西平12月初才回顧人生，不到一個月驚傳猝逝。（圖／翻攝自曹西平的粉絲愛團臉書）

蘿莉塔透過社群平台發文表示，自己是在半夜看到相關消息，起初一度以為是假新聞，因為不久前才看到曹西平分享美食貼文。她回憶，曹西平在節目中給人「嘴很壞」的印象，但她指出那都是節目效果，私下其實相當好相處，也會主動關心後輩近況。最後蘿莉塔感嘆寫下「2025真是傷心的一年」，並向這位前輩表達感謝，表示不會忘記他帶給大家的歡笑。

曹西平驚傳辭世，後輩藝人蘿莉塔（圖）發文哀悼。（圖／翻攝自綜藝媽咪 蘿莉塔臉書）

曹西平長年活躍於演藝圈，以直率敢言的風格深植觀眾記憶，留下不少經典節目片段。由於他28日才在社群平台分享生活近況，分享1227強震後的心情，坦言「經過921大地震洗禮之後，我都不會跑我就是坐在那裡我不會動，ㄧ切交給老天爺的安排」，如今離世消息曝光，讓不少圈內人士與粉絲感到難以置信。

曹西平辭世後，許多粉絲與網友也在網路上留言追思，回顧他多年來在螢光幕前的表現，感念其陪伴觀眾走過的歲月。對於這位資深藝人的離開，圈內外持續表達不捨與哀悼。

