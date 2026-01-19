才發生死亡山難！中國男獨闖封閉富士山 跌倒求援遭炎上

日本富士山目前處於封山狀態。（圖／pexels）





富士山每年冬季都處於全線封閉狀態，不過總會發生違法亂闖情事，去（2025）年底才發生違法攀登的死亡山難，沒想到昨（18）日又有一名中國男性山友，獨自進入封閉的富士山後，跌倒滑落、受傷無法行走而報案求助，讓日本網友都怒了，直呼這已無關國籍問題，認為登山事故救助全部都要付費。

綜合日媒報導，警消在昨日下午1時多接獲通報，指一名20歲中國籍男子早晨獨自進入富士山，卻在下山途中於富士宮口八合目附近跌倒，造成右腳踝受傷無法行走。警方與消防山岳救助隊出動救援，於當晚8時30分與傷者會合，但因對方無法自行移動，需等待後續支援的隊伍抵達後，再將其搬送至五合目。

據了解，該名男子穿著登山用服裝，雖然足部受傷但沒有生命危險。目前富士山全數登山道都是冬季封鎖狀態，男子有無提出登山計畫書，仍待確認。

富士山靜岡側去年9月11日至今年7月9日、山梨側去年9月11日至今年6月30日封閉，目前處於全數步道封閉狀態，不過在封山狀態下，山難卻層出不窮，去年12月29日就發生一名44歲日本男子滑落死亡，2天後找到遺體的事故，這次再有人於冬季封山期間遭遇山難，也讓「救助付費」話題再起，富士宮市市長須藤秀忠也主張，對於閉山期間的救援行動，有必要實施收費制度。

