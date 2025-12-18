才發生油污染！基隆河上游變「泡泡河」 八堵抽水站暫停抽水

基隆河八堵抽水站上個月才發生污染事件，造成基隆、汐止超過18萬用戶的用水受到影響。但今（18）日上午，上游處的暖暖溪又出現大量的白色泡沫，擔心水源再度被污染，自來水公司不敢大意，緊急下令八堵抽水站「暫停抽水」。

泡沫沿著水流不斷堆積，整條溪流幾乎被覆蓋，宛如一條「泡泡河」，讓民眾看的憂心忡忡，因為這裡是基隆河上游暖暖溪，這些遭到污染的溪水將匯入基隆河，恐怕影響八堵抽水站水源，擔心又要喝到帶有怪味的自來水。

泡沫幾乎掩蓋整條河流。圖／台視新聞

上個月，基隆河才發生廢油污染事件，導致18萬戶自來水用戶受到影響。如今再發生，讓民眾直呼，乾脆別再抽取基隆河水源。接獲通報後，自來水公司也立刻到現場拉起攔油索、進行採樣，自來水公司第一區管理處副處長陳昭賢表示，「收到訊息之後，馬上就把八堵抽水站這個抽水把它停止，改成新山水庫的水源」。

自來水公司立刻到現場拉起攔油索、進行採樣。圖／台視新聞

自來水公司強調，直到水質沒有問題才會再續抽基隆河的水，只是這泡沫到底從何而來，基隆市民超無奈，希望能盡快查明來源。

基隆／蔡志恆、余孟潔、楊芯宇 責任編輯／陳俊宇

